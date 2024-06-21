Bodrum'da Ünlü İş Adamı Kaya Sabancı Fiziki Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Bodrum'da Ünlü İş Adamı Kaya Sabancı Fiziki Saldırıya Uğradı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü iş adamı Kaya Sabancı, iddiaya göre Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edilerek hastanelik oldu. Sabancı'nın avukatı, olayın görüntülerinin ve fotoğraflarının bulunduğunu belirterek hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

21.06.2024 03:21
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Bodrum'da ünlü iş adamı Kaya Sabancı uğradığı fiziki saldırı sonucu hastanelik oldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü iş adamları birbirine girdi. İddiaya göre ünlü iş adamı Vedat Aşçı ve korumaları, Sabancı ailesinden Kaya Sabancı'yı darp edip restoranın önüne attı. Kaya Sabancı aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Göltürkbükü'nde bulunan Bodrum'un en ünlü sitelerinden birinde yaşandı. Sitenin içerisinde bulunan bir restoran açılışında karşılaşan sitenin sahibi ünlü iş adamı Vedat Aşçı'nın, site sakinlerinden olan Sabancı ailesinden Kaya Sabancı'yı korumalarıyla beraber dövdürterek hastanelik ettiği öne sürüldü.

İddiaya göre, Kaya Sabancı bahse konu site içerisinde açılışı yapılan bir restorana davetli olarak gitti. İddiaya göre restoranda karşılaştığı bahse konu sitenin sahibi Vedat Aşçı'ya selam verdiği ve Aşçı'nın bir anda Sabancı'ya korumalarıyla beraber saldırarak darp ettirdiği öne sürüldü. Olayın ardından Sabancı ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. Kaya Sabancı'nın Vedat Aşçı'dan şikayetçi olacağı öğrenildi.

Hastaneye gelen Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kaylan, "Bugün saat 9 sıralarında Kaya Bey davetli olduğu restoranın açılışında sitenin sahibi ve işletmecisi olan Vedat Aşçı'ya selam verdikten sonra Vedat Aşcı'nın bizzat kendisi ve azmettirmesiyle de korumaları tarafından darp edildi. Şu an özel bir hastanede müşahede altında, tetkikleri yapılıyor, raporları bekliyoruz. Olayın akabinde yine Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansın girişine müsaade edilmediği ve aynı zamanda giren ambulansın da çıkmasına müsaade edilmediğine ilişkin elimizde görüntüler ve fotoğraflar var. Biz Vedat Aşçı, korumaları ve güvenlikleri ile ilgili hukuki süreç başlattık ve takip ediyoruz. Kaya Bey bugün müşahede altında, hastanede kalacak, yarın sabah durumuna bakılacak ve gerekiyorsa taburcu edilecek. Otel içerisinde bir restoran var. Kaya Bey de oraya davetli gittiklerinde Kaya Bey'in de belirttiği üzere 'Selam vermeme müteakiben bana saldırdı' şeklinde. Bunun öncesinde Kaya Bey ve Vedat Bey arasında devam eden bazı anlaşmazlıklar var. Kaya Bey oturduğu sitede yanlış gördüğü şeyler ile ilgili hem Vedat Bey'e hem de site yönetimine gerekli geri bildirimleri yaptığı için Vedat Bey'in kendisinden hoşlanmadığı ve aralarında anlaşmazlık olduğu bilinen bir durum. Olay zaten onlarca kişinin önünde gerçekleşiyor. Tanıkların önünde gerçekleşiyor. 72 yaşındaki bir insan mafyatik bir yöntemle dövülüp restoranın önüne atılıyor, bu hiçbir şekilde açıklanabilecek bir durum değil" dedi.

Kaya Sabancı'nın kaptanı Kemal Kocaoğlan, ise "Kaya Bey yere düşüyor, bana telefon açtı 'Beni buradan al' diye ve ben de olay yerine gittim. Kendisi küfür etmedim diyor ama aralarında uzun zamandır bir sürtüşme vardı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Ünlü İş Adamı Kaya Sabancı Fiziki Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Ünlü İş Adamı Kaya Sabancı Fiziki Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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