Bodrum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Bodrum'da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu maddeyle birlikte E.Ö, B.A, E.D. ve H.T. isimli 4 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli, mahkemece yapılan yargılama sonucunda tutuklandı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.