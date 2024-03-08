Bodrum\'da Yağan Dolu ve Sağanak Yağmur Sokakları Göle Çevirdi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, okullarda siber suçlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından okullarda siber suçların önlenmesi ve zararların en aza indirgenmesi için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Fatih Anadolu Lisesi ve Halil Tuna İlkokulu'nda 330 öğrenci ve 10 öğretmene güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve yasa dışı bahis teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.