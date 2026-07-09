Bodrum\'da yapı market alev alev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapı marketin depo kısmında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ortakent Yahşi Mahallesi Hortma Caddesi'nde faaliyet gösteren bir yapı marketin inşaat ve izolasyon malzemelerini depoladığı alanda yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler işletmeyi sardı. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Polis, 112 Acil Sağlık ve Bodrum Belediyesi ekipleri olay yerine geldi. Ekipler yangına dört bir yandan müdahale etti.

Söndürme çalışmalarında gözüne itfaiye hortumu çarpan bir kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. - MUĞLA