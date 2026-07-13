Bodrum\'da Yaralanan Araştırma Gemisi Personeli Tahliye Edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden araştırma gemisinde bulunan bir şahsın yaralanması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Bodrum açıklarında seyreden araştırma gemisinde bulunan bir personelin yaralanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları tarafından yaralanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA