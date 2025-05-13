Boğaziçi Üniversitesi\'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı

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Şimdi bunlar öğrenci mi bunlar ülkeyi kurtaracak aydınlık gençler mi bunlar ülkeyi her zaman zora sokan kişiler bunların beyinleri o kadar ufacık ki kandırılmaya müsait Sizlere Üzülüyorum çünkü kullandııyorsunuz kendinizi