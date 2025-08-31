Boğaziçi Üniversitesindeki dehşette katil, suç makinesi çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Boğaziçi Üniversitesindeki dehşette katil, suç makinesi çıktı

Boğaziçi Üniversitesindeki dehşette katil, suç makinesi çıktı
31.08.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'deki Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde, Ayberk Kurtuluş isimli genç, kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olay, kampüs içerisindeki bir kafede meydana geldi. Kurtuluş'un ruhsatsız tabanca kullandığı ve 24 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi, olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

SARIYER'de, Ayberk Kurtuluş(20) üniversitenin kampüsündeki kafede kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15) silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ile kız arkadaşını vurduktan sonra intihar eden Kurtuluş'un, 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ayberk Kurtuluş tartıştığı kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü. Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kurtuluş ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Kurtuluş ve Özdemir'in cansız bedenleri, çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

24 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hilal Özdemir'in kafede çalışmak için geldiği, peşinden gelen Ayberk Kurtuluş'un ise eski erkek arkadaşı olduğu öğrenildi. Kurtuluş'un, 24 adet suç kaydının olduğu da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boğaziçi Üniversitesindeki dehşette katil, suç makinesi çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüyleri diken diken eden deney Kimse yerinden oynatamadı, anlayanın gözleri doldu Tüyleri diken diken eden deney! Kimse yerinden oynatamadı, anlayanın gözleri doldu
Pazartesi başlıyor Borsa İstanbul’da yeni dönem Pazartesi başlıyor! Borsa İstanbul'da yeni dönem
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler
BM zirvesi öncesi ABD’den skandal Filistin kararı BM zirvesi öncesi ABD'den skandal Filistin kararı
Pezeşkiyan iki ülkeyi işaret etti: İran’ı yok etmek istiyorlar Pezeşkiyan iki ülkeyi işaret etti: İran'ı yok etmek istiyorlar
Cağ kebabı restoranında başlayan yangın otele ve 4 binaya sıçradı Cağ kebabı restoranında başlayan yangın otele ve 4 binaya sıçradı

10:03
Dünyanın gözü bu zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’e gitti
Dünyanın gözü bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'e gitti
09:46
Ünlü mekanın sahibine suikast girişimi: Başıma 1 milyon dolar ödül koymuşlar
Ünlü mekanın sahibine suikast girişimi: Başıma 1 milyon dolar ödül koymuşlar
09:29
Taksim’de bir şahıs, 8 trans birey tarafından sopalarla dövüldü
Taksim'de bir şahıs, 8 trans birey tarafından sopalarla dövüldü
09:26
Okullarda siyah ayakkabı zorunluluğu iddiasına MEB’den açıklama
Okullarda siyah ayakkabı zorunluluğu iddiasına MEB'den açıklama
08:30
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki vahşet sonrası herkes aynı soruyu soruyor
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vahşet sonrası herkes aynı soruyu soruyor
07:56
Ankara bu iddiayı konuşuyor: Kılıçdaroğlu, kurultay için kararını verdi
Ankara bu iddiayı konuşuyor: Kılıçdaroğlu, kurultay için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2025 11:21:34. #7.13#
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesindeki dehşette katil, suç makinesi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.