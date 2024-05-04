Boğazından bıçaklanan kadının saldırıya uğradığı anlar kamerada - Son Dakika
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Boğazından bıçaklanan kadının saldırıya uğradığı anlar kamerada

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kadının ölümüne sebep olan bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. S.K. isimli şahıs, kavga ettiği Edanur K.'yi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Edanur K. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan S.K. ise gözaltına alındı. Edanur K.'nin arkadaşı Kader Düzgün, olayın ardından yaptığı açıklamada, Edanur'un sadece sevgiye ihtiyacı olan bir kız olduğunu belirtti.

04.05.2024 13:01
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Boğazından bıçaklanan kadının saldırıya uğradığı anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kadının ölümüne sebep olan bıçaklı saldırı an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Sincan'da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda S.K. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga ettiği Edanur K.'yi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Edanur K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan S.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Dün yaşanan olay ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.K.'nin Edanur K.'ye saldırdığı anlar an be an kaydedildi.

"Sadece sevgiye ihtiyacı olan bir kızdı"

Öte yandan, Edanur K.'nin arkadaşı olan Kader Düzgün, olayın ardından açıklamalarda bulundu. Düzgün, Edanur'un psikolojik sıkıntıları olabilir fakat hiçbir insan bu şekilde öldürülmeyi hak etmiyor. Cinayete kurban giden birçok kadınlarımız, çocuklarımız var. lütfen kadınlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkalım. Edanur daha 27 yalındaydı. Arkadaşları tarafından sevilen, sayılan bir kızdı. Ailesi paramparça durumda, eşi de aynı şekilde. Tabi ki hepimiz hata yapabiliyoruz. Hepimizin psikolojik olarak sorunlarımız var. Kendisi de aynı şekilde psikolojik destek de alıyordu. Sadece sevgiye ihtiyacı olan bir kızdı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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