Boğazköy'de Hafriyat Kamyonlarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boğazköy'de Hafriyat Kamyonlarına Tepki

Boğazköy\'de Hafriyat Kamyonlarına Tepki
03.07.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de hafriyat kamyonları, yanlış güzergah kullanarak mahalleye zarar veriyor.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi'nde mahalle sakinleri, iddiaya göre belirlenen güzergahı kullanmayan hafriyat kamyonlarının mahalle içerisindeki yolları tercih etmesine tepki gösterdi. Daha kısa ve daha düzgün olduğu gerekçesiyle mahalle içinden geçerek döküm sahasına gittikleri öne sürülen kamyonlar havadan görüntülenirken, mahalle sakinleri ve muhtar yetkililerden kalıcı çözüm istedi.

İddiaya göre hafriyat kamyonları, kullanmaları gereken resmi güzergah yerine Boğazköy Mahallesi içerisindeki yolları kullanarak döküm sahasına ulaşıyor. Okul, sağlık ocağı ve çocuk parklarının bulunduğu caddeden geçen kamyonların hem trafik güvenliğini tehlikeye attığı hem de gürültüye neden olduğu belirtilirken, kamyonların mahalle içindeki geçişleri drone kamerasıyla havadan kaydedildi.

"Mahalle sakinleri her gün muhtarlığımıza gelerek şikayette bulunuyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Boğazköy Mahalle Muhtarı Ersin Esenboğa, sorunun uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Buradaki problem, güzergahı olmayan noktaları hafriyat kamyonlarının kullanmasıdır. Bu yol okulumuzun, sağlık ocağımızın ve çocuk parkımızın bulunduğu cadde. Sürekli ilgili kurumlara şikayette bulunuyoruz. Emniyet ekipleri denetime geldiğinde bir tane kamyon bile geçmiyor. Ancak ekipler ayrıldıktan sonra kamyonlar peş peşe yeniden bu güzergahı kullanmaya başlıyor. Mahalle sakinleri her gün muhtarlığımıza gelerek şikayette bulunuyor. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz" dedi.

Mahallede daha önce yaşanan acı bir kazayı hatırlatan Esenboğa, "Bu sorun yıllardır devam ediyor. Daha önce tam bulunduğumuz noktada bir komşumuzun çocuğu hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Aynı acıyı bir daha yaşamak istemiyoruz. Kamyonlar çok hızlı geçiyor. Çocuklarımız burada parkta oynuyor, insanlar günün her saatinde bu yolu kullanıyor. Emniyet güçlerimiz sürekli burada bekleyemez. Bu nedenle güzergaha kamera sistemi kurulmasını ve kurallara uymayan kamyonların kameralar üzerinden tespit edilerek cezalandırılmasını istiyoruz. Böylece hem çocuklarımız hem de mahalle sakinleri daha güvenli bir ortamda yaşayabilir. Ayrıca kamyonların mahalle içerisinden geçmesi zaman zaman tartışma ve kavgalara da neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"Diğer taraftan gitmeleri gerekiyor ama burayı kullanıyorlar"

Mahalle sakinlerinden Fahri Güneş ise kamyonların gece gündüz mahalle içerisinden geçtiğini öne sürerek, "Buradaki en büyük problem sabaha kadar hafriyat kamyonlarının geçmesi. Gürültüden uyuyamıyoruz. Normalde güzergahları burası değil. Diğer taraftan gitmeleri gerekiyor ama burayı kullanıyorlar. Sebebi daha kısa olması mı bilmiyorum. Polis ekipleri birkaç kez gelip ceza da kesti ama yine de geçmeye devam ediyorlar. Burada çocuk parkı var, kadınlar var, insanlar oturuyor. Gürültüden parkta bile oturamaz hale geldik. Yetkililerden bu soruna kalıcı çözüm bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Boğazköy, İstanbul, Trafik, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğazköy'de Hafriyat Kamyonlarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından olan genç adamla ilgili kahreden detay Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından olan genç adamla ilgili kahreden detay
Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, camiden seyyar merdiven çaldı Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, camiden seyyar merdiven çaldı
Dozu artırdı Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor
Konya’da yedikleri peynirden zehirlenen anne oğul hastaneye kaldırıldı Konya'da yedikleri peynirden zehirlenen anne oğul hastaneye kaldırıldı
Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı! Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı
Tayland’da 11 yaşındaki çocuk kamyonetle keşişlerin arasına daldı: 8 ölü, 18 yaralı Tayland'da 11 yaşındaki çocuk kamyonetle keşişlerin arasına daldı: 8 ölü, 18 yaralı

09:16
İşin içinde memurlar da var Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı var
İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı var
08:39
İstanbullular rahat bir nefes aldı Tacizci kadın gözaltında
İstanbullular rahat bir nefes aldı! Tacizci kadın gözaltında
08:23
88 yıllık kötü seri sona erdi İsviçre bir üst tura çıktı
88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı
07:55
Şara’dan sürpriz tercih Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı
Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı
07:44
TikTok’ta öpüşen çifte 21’er kırbaç cezası
TikTok'ta öpüşen çifte 21'er kırbaç cezası
07:32
Dünya Kupası sevinci kabusa döndü Sürücü linç edilerek öldürüldü
Dünya Kupası sevinci kabusa döndü! Sürücü linç edilerek öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 09:39:40. #7.13#
SON DAKİKA: Boğazköy'de Hafriyat Kamyonlarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.