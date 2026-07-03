Boğazköy\'de Hafriyat Kamyonlarına Tepki

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi'nde mahalle sakinleri, iddiaya göre belirlenen güzergahı kullanmayan hafriyat kamyonlarının mahalle içerisindeki yolları tercih etmesine tepki gösterdi. Daha kısa ve daha düzgün olduğu gerekçesiyle mahalle içinden geçerek döküm sahasına gittikleri öne sürülen kamyonlar havadan görüntülenirken, mahalle sakinleri ve muhtar yetkililerden kalıcı çözüm istedi.

İddiaya göre hafriyat kamyonları, kullanmaları gereken resmi güzergah yerine Boğazköy Mahallesi içerisindeki yolları kullanarak döküm sahasına ulaşıyor. Okul, sağlık ocağı ve çocuk parklarının bulunduğu caddeden geçen kamyonların hem trafik güvenliğini tehlikeye attığı hem de gürültüye neden olduğu belirtilirken, kamyonların mahalle içindeki geçişleri drone kamerasıyla havadan kaydedildi.

"Mahalle sakinleri her gün muhtarlığımıza gelerek şikayette bulunuyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Boğazköy Mahalle Muhtarı Ersin Esenboğa, sorunun uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Buradaki problem, güzergahı olmayan noktaları hafriyat kamyonlarının kullanmasıdır. Bu yol okulumuzun, sağlık ocağımızın ve çocuk parkımızın bulunduğu cadde. Sürekli ilgili kurumlara şikayette bulunuyoruz. Emniyet ekipleri denetime geldiğinde bir tane kamyon bile geçmiyor. Ancak ekipler ayrıldıktan sonra kamyonlar peş peşe yeniden bu güzergahı kullanmaya başlıyor. Mahalle sakinleri her gün muhtarlığımıza gelerek şikayette bulunuyor. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz" dedi.

Mahallede daha önce yaşanan acı bir kazayı hatırlatan Esenboğa, "Bu sorun yıllardır devam ediyor. Daha önce tam bulunduğumuz noktada bir komşumuzun çocuğu hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Aynı acıyı bir daha yaşamak istemiyoruz. Kamyonlar çok hızlı geçiyor. Çocuklarımız burada parkta oynuyor, insanlar günün her saatinde bu yolu kullanıyor. Emniyet güçlerimiz sürekli burada bekleyemez. Bu nedenle güzergaha kamera sistemi kurulmasını ve kurallara uymayan kamyonların kameralar üzerinden tespit edilerek cezalandırılmasını istiyoruz. Böylece hem çocuklarımız hem de mahalle sakinleri daha güvenli bir ortamda yaşayabilir. Ayrıca kamyonların mahalle içerisinden geçmesi zaman zaman tartışma ve kavgalara da neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"Diğer taraftan gitmeleri gerekiyor ama burayı kullanıyorlar"

Mahalle sakinlerinden Fahri Güneş ise kamyonların gece gündüz mahalle içerisinden geçtiğini öne sürerek, "Buradaki en büyük problem sabaha kadar hafriyat kamyonlarının geçmesi. Gürültüden uyuyamıyoruz. Normalde güzergahları burası değil. Diğer taraftan gitmeleri gerekiyor ama burayı kullanıyorlar. Sebebi daha kısa olması mı bilmiyorum. Polis ekipleri birkaç kez gelip ceza da kesti ama yine de geçmeye devam ediyorlar. Burada çocuk parkı var, kadınlar var, insanlar oturuyor. Gürültüden parkta bile oturamaz hale geldik. Yetkililerden bu soruna kalıcı çözüm bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL