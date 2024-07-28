Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin imdadına cankurtaranlar yetişti - Son Dakika
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Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin imdadına cankurtaranlar yetişti

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Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Karaburun Sahili'nde denize giren yaşlı adam ve çocuk, dalgaların arasında mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, cankurtaran ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak, boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamı ve çocuğu kurtardı. Kurtarılan kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

28.07.2024 17:13
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Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin imdadına cankurtaranlar yetişti

DÜZCE - Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Karaburun Sahili'nde denize giren yaşlı adam ve çocuk, dalgaların arasında mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, cankurtaran ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak, boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamı ve çocuğu kurtardı. Kurtarılan kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin imdadına cankurtaranlar yetişti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin imdadına cankurtaranlar yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin imdadına cankurtaranlar yetişti - Son Dakika
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