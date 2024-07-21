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Boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

MALATYA - Malatya'da serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren 22 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, 17.30 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Beylerderesi Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgeye arkadaşları birlikte piknik yapmaya giden Kenan Ak serinlemek için ayağını suya soktuğu esnada dengesini kaybedip gölete düşerek gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye Büyükşehir Belediyesi sualtı arama kurtarma ile UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.