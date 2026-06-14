Boğulma Vakalarına Karşı Önlemler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boğulma Vakalarına Karşı Önlemler

Boğulma Vakalarına Karşı Önlemler
14.06.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Emniyet Müdürlüğü, yaz öncesi boğulma eğitimi ve dalış çalışmalarıyla tedbir amaçlıyor.

Yaz aylarında boğulma vakalarında artış yaşanırken, Konya Emniyet Müdürlüğünün balık adamları bir yandan dalış çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor, diğer yandan yaz tatili öncesi okullarda öğrencilere boğulma olaylarına karşı eğitim veriyor. Konya Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amiri Komiser Hakan Özdemir, tedbirli olunması uyarısında bulunarak, "Su affetmez, bir anlık ihmal ve alınmayan tedbir bir ömür pişmanlığa dönüşebilir" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte serinlemek amacıyla suya giren vatandaşların bazıları yapılan küçük hataların ardından boğulma riski yaşıyor. Boğulma vakaları sonrası olay yerinde çalışmalar yapan Konya Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği ekipleri her türlü ekipmanla ve hava durumunda göl, baraj ve su akıntılarında çeşitli çalışmalar yapıyor. Kış şartlarında yerine göre göl yüzeyindeki buzu kırarak suya giren ekipler, çalışmalarında termal dronlar ve su altı dronlarını da kullanıyor. Çalışmalar sırasında boğulma vakalarıyla ilgili inceleme yapan ekipler, en büyük boğulma etkeninin panik olduğuna dikkat çekiyor. Ekipler, yaz tatiline sayılı günler kala öğrencileri okullarda ziyaret ederek boğulma vakalarıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

"Boğulma vakalarının büyük bir kısmı basit ama hayati hatalar"

Boğulma olaylarının büyük bölümünün basit ancak hayati hatalardan kaynaklandığını söyleyen Su Altı Grup Amiri Komiser Hakan Özdemir, "Su affetmez, bir anlık ihmal ve alınmayan tedbir bir ömür pişmanlığa dönüşebilir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı daha dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz. Suda boğulma, ağız ve burnun sıvı ile dolması sonucu solunum yollarının kapanması sonrası vücudun oksijensiz kalarak hayati fonksiyonlarının durmasıdır. Bu süreç genellikle panik ile başlar. Ardından kontrolsüz nefes alma çabası, oksijen yetersizliği, bilinç kaybı ve en sonunda kalp durması ile sonuçlanır. Boğulmada en belirleyici faktör paniktir. Panik kontrol kaybına neden olur ve süreci hızlandırır. Sahadaki tecrübelerimize dayanarak, boğulma vakalarının büyük bir kısmı basit ama hayati hatalardan meydana gelmektedir" dedi.

"İyi derecede yüzme bilen birçok vatandaşımızın da boğulduğuna şahit oluyoruz"

Sahada iyi derecede yüzme bilen birçok vatandaşın da boğulduğuna şahit olduklarını belirten Özdemir, "Suya girilecek alanın derinliği, sıcaklığı ve dip yapısını mutlaka bilmemiz gerekmekte. Bilinmeyen alanlar ciddi risk taşımaktadır. Bu üç faktörün bilinmesi dahi boğulma riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Suya girilecek yer seçilirken mutlaka cankurtaran bulunan kurumsal ve denetimli dubalarla çevrili plajlar ve havuzlar tercih edilmelidir. Bilinmeyen ve kontrolsüz alanlarda özellikle tek başına suya girilmemelidir. Çocuklar ve yüzme bilmeyenler için can yeleği ve benzeri yardımcı ekipmanlar kullanılmalı. Ancak bu ekipmanlar da tek başına yeterli değildir sürekli gözetim şart. Çünkü boğulma düşündüğümüz gibi çırpınarak değil, çoğu zaman sessiz, fark edilmeden ve çok hızlı gerçekleşir. Deniz yatağı, deniz simidi gibi yüzdürücüler kullanılıyorsa rüzgar ve akıntıya mutlaka dikkat edilmeli. Bu ekipmanlar kontrolsüz şekilde açığa sürüklenmeye neden olabilmektedir. Birçok vatandaşımız maalesef kilometrelerce uzağa sürüklenip tarafımızdan bulundu. Sulama kanalları, barajlar ve göletler kesinlikle yüzme amacıyla kullanılmamalıdır. Bu alanların dip yapısı, balçık, çamur, delici ve kesici cisimler içerebilir. Ayrıca akıntı nedeniyle sürüklenme riski bulunmaktadır. Halk arasında su çekmesi olarak bilinen durum da bu zemin yapısı ve düşük kaldırma kuvveti ile ilgilidir, kurtulması son derece zordur" şeklinde konuştu.

"Rahatsızlığın ilerlemesi durumunda suda çaresiz kalınabilir"

Suda en küçük rahatsızlık hissedildiğinde sudan çıkılması gerektiğini aktaran Hakan Özdemir, "Rahatsızlığın ilerlemesi durumunda suda çaresiz kalınabilir. Sosyal medya uğruna tehlikeli alanlarda, su kenarlarında, şelale kenarlarında, kayalarda fotoğraf çekilmemelidir. Birkaç beğeni için hayat riske atılmamalıdır. Boğulma vakasıyla karşılaşıldığında ise en kritik nokta, öncelikle kendi can güvenliğimizi almalıyız. Unutulmamalıdır ki, bir kazazede iki kazazededen daha değerlidir. Sahada en sık karşılaştığımız durumlardan biri de yardım etmek isteyen kazazedelerin de maalesef kazazede olmasıdır. Özellikle denizlerde görülen rip akıntısı, çeken akıntı çok tehlikelidir. Rip akıntısını bilmeyen ama yüzmeyi çok iyi bilen kişiler akıntıya karşı sürekli efor sarf ettiklerinden yoruluyor. Mesafe gidemiyor ve kıyıya varamadan maalesef can verebiliyor. Çeken akıntıya kapıldığımızda öncelikle sakinliğimiz korunmalıyız. Akıntı bizi suyun altına doğru çekmeyecek bizi kıyıdan açığa doğru sürükleyecek. Bu durumda sakinliğimizi koruyarak sırt üstü yüzer vaziyete geçip akıntının bizi geriye doğru götürmesine müsaade edeceğiz. Bu sırada kıyıda bulunan cankurtaran, anne, baba ya da vatandaşlardan avazımızın yettiği kadar bağırarak yardım isteyeceğiz. Ola ki sesimizi duyuramadığımız durumda akıntının kaybolmasını bekleyeceğiz. 200-300 metre sonra mutlaka akıntı kaybolacak. Bu durumda da kıyıya paralel bir şekilde sağa veya sola yüzerek akıntıdan tamamen kurtulacağız. Yardım eden bir kişi yine olmazsa gücümüzü tasarruflu ve panik yapmadan kullanarak kıyıya bu kez dik şekilde yüzerek güvenli alana geleceğiz" şeklinde konuştu.

Eğitimler okulda da devam ediyor

Konya'da öğrencilere verilen eğitimleri de anlatan Özdemir, "Konya il merkezi ve ilçelerinde bulunan okullarda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda bugüne kadar 2 bin 400 öğrencimize ulaştık, okulların kapanmasına kadar da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışmalarımız koordineli olarak devam ediyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, 3. Sayfa, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğulma Vakalarına Karşı Önlemler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında Polonya'da inşaat alanında kan donduran dehşet: 50 fetüs kalıntısı bulundu, eski doktor gözaltında
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi
Yemen’in “Örümcek Adam“ı volkan kraterinde can verdi Yemen'in "Örümcek Adam"ı volkan kraterinde can verdi
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar

10:12
Rezilliğin böylesi Milli maç yerine oyun açıldı
Rezilliğin böylesi! Milli maç yerine oyun açıldı
09:56
Helal olsun sana Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona
Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona
09:53
Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin delikanlı oldu İşte son hali
Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali
09:39
Montella’dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...
09:27
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca “Çalsaydınız açardım“ dedi
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca "Çalsaydınız açardım" dedi
09:22
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran’a milyarlarca dolar ödedi
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 10:20:08. #7.13#
SON DAKİKA: Boğulma Vakalarına Karşı Önlemler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.