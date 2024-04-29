Bölgesel Amatör Lig 2.Grup Diliskelesi-İFA Spor Mücadelesinde Kavga Çıktı - Son Dakika
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Bölgesel Amatör Lig 2.Grup Diliskelesi-İFA Spor Mücadelesinde Kavga Çıktı

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup Diliskelesi-İFA Spor mücadelesinde çıkan kavgada tekmeler havada uçuştu. Kavga polisin müdahalesiyle yatıştırıldı. Diliskelesi-İFA Spor oyuncuları ve taraftar arasında yaşanan tartışma sonucunda kavga çıktı. Polis ekipleri müdahale ederek kavgayı güçlükle yatıştırdı.

29.04.2024 12:54
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Bölgesel Amatör Lig 2.Grup Diliskelesi-İFA Spor mücadelesinde çıkan kavgada tekmeler havada uçuştu. Kavga polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup'ta mücadele eden Diliskelesi sahasında İFA Spor'u ağırladı. Maç İFA Spor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Ligden düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Diliskelesi kritik maçta mağlup oldu. Sinirlerin gergin olduğu maç sonunda taraftar ve futbolcular arasında tartışma yaşandı. Diliskelesi-İFA Spor oyuncuları ve taraftar arasında kavga çıktı. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga, güçlükle yatıştırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bölgesel Amatör Lig 2.Grup Diliskelesi-İFA Spor Mücadelesinde Kavga Çıktı - Son Dakika

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