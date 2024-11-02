Bolivya'da Morales Destekçileri Askeri Üslere Saldırdı

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Bolivya Dışişleri Bakanlığı, eski Devlet Başkanı Evo Morales'in destekçilerinin Chapare eyaletinde 3 askeri birliğe saldırı düzenlediğini ve 200'den fazla askeri rehin aldığını bildirdi.

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in destekçileri ile hükümet arasındaki gerilim gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde tırmanıyor. Bolivya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Morales'in destekçilerinin dün Chapare eyaletindeki 3 askeri birliğe saldırı düzenlediği belirtilirken, saldırgan grubun 200'den fazla askeri rehin aldığı bildirildi.

"Eylemler vatana ihanet olarak değerlendirilecek"

Öte yandan Bolivya ordusundan dün yapılan açıklamada, silahlı grubun askeri personeli kaçırdığı, silah ve mühimmatı da ele geçirdiği aktarılmıştı. Ordu, grubu "derhal ve barışçıl bir şekilde" kışlayı terk etmeye çağırmış, bu eylemlerin "vatana ihanet" olarak değerlendirileceğini vurgulamıştı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ise, silahlı grubun eski Devlet Başkanı Morales ile "bağlantılı" olduğunu ifade etmişti. - LA PAZ