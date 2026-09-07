Bolivya'daki askeri tesisteki patlamada can kaybı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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Bolivya'daki askeri tesisteki patlamada can kaybı 7'ye yükseldi

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Bolivya'nın Viacha kentindeki askeri tesiste havai fişek malzemelerinin depolandığı alanda meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 7'ye çıktı. Yetkililer, 7 kişiden haber alınamadığını ve yaralanan 84 kişiden 31'inin hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Bolivya'da havai fişek malzemesinin depolandığı askeri tesiste meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 4 Eylül'de başkent La Paz'dan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Viacha şehrinde havai fişek malzemelerinin depolandığı askeri tesiste meydana gelen patlamada can kaybı arttı.

Bolivya Kara Kuvvetleri Komutanı Hector Alarcon, düzenlediği basın toplantısında, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini belirterek, 7 kişiden ise hala haber alınamadığını aktardı. Alarcon, "Önceliğimiz, halen kayıp olan silah arkadaşlarımızı bulmak ve ailelerine mümkün olan en kısa sürede bilgi vermek" dedi.

Bolivya Sağlık Bakanı Marcela Flores ise patlamada yaralanan 84 kişiden 31'inin hala hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

Ulusal yas ilan edildi

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira, patlamanın nedeninin araştırıldığını ancak olayın, askeri tesiste depolanan patlayıcıların uygunsuz şekilde taşınması veya kullanılması sonucu meydana gelen bir kaza gibi göründüğünü ifade etti. Paz, "Silahlı Kuvvetlerimiz, yalnızca er ve subayların değil, askeri üslere yakın bölgelerde yaşayanların da güvenliğini artırmak için protokollerini ve gerekli tüm önlemleri gözden geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Pereira ayrıca ulusal yas ilan edildiğini duyurarak halkı trajediyi siyasallaştırmamaya çağırdı.

Kaynak: İHA

Uluslararası, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Bolivya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolivya'daki askeri tesisteki patlamada can kaybı 7'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolivya'daki askeri tesisteki patlamada can kaybı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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