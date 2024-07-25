Bolu Belediye Başkanı Bankalarda Denetim Gerçekleştirdi

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yanına aldığı Zabıta, İtfaiye ve İmar müdürleriyle şehir merkezinde faaliyet gösteren 3 bankada projeye aykırı yapılan değişikliklere karşı denetim gerçekleştirdi. Denetim çerçevesinde yapılan değişiklikler tespit edilip, tutanak tutuldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İzzet Baysal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör bankalarını İmar, Zabıta ve İtfaiye müdürleriyle denetledi. Başkan Özcan, banka yetkililerine bankalarda projeye yapısına aykırı, belediyeden ruhsat alınmadan yapılan değişiklikleri kontrol edileceğini ifade etti. İtfaiye ve İmar müdürlüğü ekipleri tarafından bina projesine bakılarak değişiklikler tespit edildi. Yapılan incelemeler neticesinde proje dışı tadilatlar yapıldığı ve belediyeden proje değişikliğiyle ilgili gerekli ruhsatların alınmadığı gerekçesiyle bankalara tutanak tutuldu. Eksikliklerin giderilmesi için bankalara 10 gün süre verildi. - BOLU