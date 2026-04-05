Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

05.04.2026 15:00  Güncelleme: 15:08
Bolu Belediye binasında yapılan jandarma incelemeleri sonucu gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Geçmişte tutuklanan Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı'nın ardından başlatılan soruşturmada, incelenen dijital materyaller ile önemli evraklar da toplandı.

Bolu Belediye binasında dün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz ay yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından belediye binasına geniş çaplı başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma, kurumdaki tüm bilgisayarları ve dijital materyalleri inceleme altına alırken 3 kişi gözaltına alındı.

Olaya ilişkin CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin daha önce de Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız gözaltına alınmış ve ifadeleri sonrası serbest bırakılmıştı. Jandarma ekipleri belediye binasında yaklaşık 5 saat süren çalışmalarını tamamladı. Ekipler tarafından önemli evrak ve bilgisayarlar torbalarla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldü.

Adliyeye sevk edildiler

il Jandarma Komutanlığı'nda gözaltı işlemleri tamamlanan CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

