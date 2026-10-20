Bolu Belediyesi davasında Özcan'ın salonda bulunma talebi reddedildi - Son Dakika
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Bolu Belediyesi davasında Özcan'ın salonda bulunma talebi reddedildi

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Bolu Belediyesi davasında Özcan\'ın salonda bulunma talebi reddedildi
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Bolu Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan Başkan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın üçüncü duruşmasının ikinci günü başladı. Savcının 217 yıla kadar hapis talebine karşı savunmalar sürerken Özcan'ın salonda bulunma talebi reddedildi.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının ikinci günü başladı. Cumhuriyet savcısının 217 yıla kadar hapis cezası talep ettiği davada, sanıklar ve avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını sürdürüyor.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasının ikinci günü, geniş katılım nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda oluşturulan özel salonda başladı. Mahkeme heyeti, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın duruşma salonunda fiziken hazır bulunma talebini reddetti. Özcan ile tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can duruşmaya, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılıyor. Diğer tutuklu sanıklar Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal ise salonda hazır bulunuyor. Davanın dün görülen ilk gününde Tanju Özcan ile diğer sanıklar ve taraf avukatları, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını yaptı. Özcan, "marketler", "ruhsat", "kurban", "hakediş", "beton" ve "kafe" başlıkları altında toplanan 6 ayrı olaya ilişkin savunma yaptı. Tanju Özcan ve avukatlarının gün boyu süren savunmaları dün akşam saatlerinde tamamlandı. Davanın ikinci gününde ise sanıklar ve taraf avukatlarının, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
Bolu BelediyesiTanju Özcan3. SayfaBelediyePolitikaGüncelSon Dakika

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