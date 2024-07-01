Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2024\'ün İlk 6 Ayında 677 Olaya Müdahale Etti

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Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2024'ün ilk 6 ayında 677 olaya müdahale etti. İhbar hattına ise 23 asılsız ihbar düştü.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2024 yılının ilk 6 ayının çalışma raporunu yayımladı. 2024 yılının ilk yarısında önemli olaylara müdahale eden Bolu İtfaiyesi, birçok facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri 6 ay içerisinde 68 personelle 677 olaya müdahale etti. 311 mahsur kalma ve kurtarma olayına çıkış yapıldı. 118 denetim gerçekleştirerek, 4 bin 260 kişiye eğitim verdi. 310 yangın ve 56 trafik kazasına müdahale etti. 118 noktada ise denetim gerçekleştirdi.

İtfaiye Müdürlüğü'ne gelen ihbarların 23'ü de asılsız çıktı. - BOLU