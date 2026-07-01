Bolu Belediyesine 6. dalga operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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Bolu Belediyesine 6. dalga operasyonu: 10 gözaltı

Bolu Belediyesine 6. dalga operasyonu: 10 gözaltı
01.07.2026 12:31  Güncelleme: 12:41
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Bolu Belediyesi ve iştiraklerine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonda, aralarında Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon, tutuklu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın duruşması öncesinde dikkat çekti.

Bolu Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından sabah saatlerinde "6. dalga" operasyonu düzenlendi. Operasyonda, "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla aralarında Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Bolu Belediyesi ve belediye iştiraki şirketlerine yönelik adli süreç devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Düzenlenen operasyon kapsamında "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla Bolu Belediye Şirketleri Genel Müdürü ve aynı zamanda Özel Kalem Müdürü olan Özgür Nihat Yıldız ile birlikte belediye iştiraklerinde görevli olduğu belirtilen İ.Ç., O.Ö., S.G., V.Y., S.G., Y.G., İ.G., D.M. ve A.K. adreslerinden gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin evlerinde ve belediyeye ait ilgili çalışma birimlerinde detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda incelenmek üzere çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan 10 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

Tanju Özcan'ın duruşmasına sayılı günler kala operasyon yapıldı

Öte yandan, Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat sonrası farklı tarihlerde yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla iddianame hazırlanmış ve kabul edilmişti. Bugün gerçekleştirilen 6. dalga operasyonunun, Tanju Özcan'ın 6 Temmuz Pazartesi günü hakim karşısına çıkmasına sayılı günler kala yapılması dikkat çekti. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu Belediyesi, Yerel Haberler, Nihat Yıldız, Tanju Özcan, Operasyon, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Belediyesine 6. dalga operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

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