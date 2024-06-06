Bolu Belediyesi Zabıta Ekipleri Kurban Bayramı Öncesi İşletmeleri Denetledi - Son Dakika
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Bolu Belediyesi Zabıta Ekipleri Kurban Bayramı Öncesi İşletmeleri Denetledi

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için işletmeleri denetledi. Hijyen, gramaj ve ruhsat kontrolleri yapılarak eksiklikleri tespit edilen işyerlerine cezai işlem uygulandı.

06.06.2024 20:01
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Bolu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Kurban Bayramı öncesi çok sayıda işletme denetimden geçti.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile vatandaşların güvenli alışveriş yapılması için rutin denetimlerini sıkılaştırdı. Bu doğrultuda Bolu ili mücavir alanı içerisinde faaliyette bulunan 32 ekmek fırını, 10 unlu mamul imalathanesi, 13 manav, 80 market ve 10 semt pazarı 6502 sayılı Tüketici'nin Korunması Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden denetlendi. Zabıta ekipleri; ani denetimler esnasında hijyen, gramaj ve ruhsat kontrolleri yaparak, eksik veya kusurları bulunan işyerleri hakkında kanunun ilgili maddelerine istinaden cezaiyi işlem uyguladı. Söz konusu denetimlerin Kurban Bayramı sonuna kadar aralıksız sürdüreceği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Belediyesi Zabıta Ekipleri Kurban Bayramı Öncesi İşletmeleri Denetledi - Son Dakika

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