Bolu\'da 10 Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı

Bolu'da son bir haftada gerçekleştirilen 10 kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bolu Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 17- 23 Mart tarihleri arasında yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, ekipler tarafından son 6 günde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 10 operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 29 bin 800 adet dolu makaron, 730 paket kaçak sigara, 1 adet sigara dolum makinesi, 1 adet kompresör, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 3 adet sahte çek ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 kişi hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - BOLU