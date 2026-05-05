Bolu'da 143 Gözaltı, 22 Tutuklama

05.05.2026 18:18
Bolu'da yapılan operasyonlarda 143 kişi gözaltına alındı, 22'si tutuklandı. Kaçakçılık, narkotik ve asayiş suçlarıyla mücadele edildi.

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 143 şüpheliden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 27 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında geniş çaplı denetim ve operasyonlar yürüttü. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 7 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 187,24 gram esrar, 42 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 30 adet sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aranan 31 kişiden 10'u cezaevine gönderildi

Asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarda ise meydana gelen 213 farklı olaya müdahale eden güvenlik güçleri, bu olaylara karışan 84 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Öte yandan, il genelindeki uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 31 kişi de gözaltına alındı. Bu kişilerden 8'i, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Binlerce kaçak puro ele geçirildi

Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik çalışmalarda 3 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda bin 700 adet kaçak puro, 510 adet kaçak sigara, 15 adet elektronik sigara, 1 adet tabanca, 4 adet şarjör, 9 adet fişek ve 1 adet sikke ele geçirildi.

8 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

