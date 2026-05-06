Bolu\'da 157 Şüpheli Yakalandı

06.05.2026 02:14
Bolu'da yapılan operasyonlarda 157 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu ve kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi.

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlar ve çalışmalarda 157 şüpheli yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 20-26 Nisan tarihleri arasında geniş çaplı denetim ve operasyonlar yürüttü. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 17 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 39,15 gram metamfetamin, 9,60 gram skunk, 6,22 gram sentetik kannabinoid, 16,16 gram esrar, 53 adet sentetik ecza malzemesi, 90 adet sentetik ecza hap, 34 adet uyuşturucu madde yetiştirme ekipmanı, 4 adet uyuşturucu madde öğrenme aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aranan 31 kişiden 10'u cezaevine gönderildi

Asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarda ise meydana gelen 268 farklı olaya müdahale eden güvenlik güçleri, bu olaylara karışan 100 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Öte yandan, il genelindeki uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişi de gözaltına alındı. Bu kişilerden 11'i, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Binlerce dolu makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik çalışmalarda 3 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 9 bin 600 dolu makaron, 18 kilogram tütün ve 12 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

8 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

