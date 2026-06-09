Bolu'da 197 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bolu'da 197 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bolu\'da 197 Şüpheli Gözaltına Alındı
09.06.2026 15:10
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Bolu'da yapılan operasyonlarda 197 kişi gözaltına alındı, 27'si tutuklandı. Uyuşturucu ve göçmenler ele geçirildi.

Bolu'da son bir haftada düzenlenen asayiş, narkotik, kaçakçılık ve düzensiz göçmen operasyonlarında gözaltına alınan 197 şüpheliden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 1-7 Haziran tarihleri arasında denetim ve operasyonlar yürüttü. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 7 farklı adrese düzenlenen baskınlarda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 707,26 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 4,69 gram bonzai, 73 adet kök kenevir, 1 gram metamfetamin, 2,42 gram esrar maddesi ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Asayiş çalışmalarında ise meydana gelen 299 farklı olaya müdahale eden güvenlik güçleri, bu olaylara karışan 126 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Öte yandan, il genelindeki uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 39 kişi de gözaltına alındı. Bu kişilerden 24'ü, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik çalışmalarda 2 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 17 adet define ve kazı malzemesi ile 2 adet tarihi eser ele geçirildi.

17 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik denetimlerde ise yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 197 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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