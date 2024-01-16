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Bolu'da yasadışı yollarla ülkeye giren 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bolu'da yasadışı yollarla ülkeye giren 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şahıslar, İl Göç İdaresi'ne sınır dışı edilmek üzere sevk edildi.

Bolu\'da yasadışı yollarla ülkeye giren 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
16.01.2024 - 18:01,
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Bolu'da ülkeye yasadışı yollarla giren 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar sınır dışı edilmek üzere, İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 6 yabancı uyruklu şahıs, polis ekiplerinin radarına takıldı. Ekipler tarafından Suriye uyruklu 6 şahıs, ilçe merkezinde yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından 6 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi'ne sınır dışı edilmek üzere sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Mudurnu, Bolu, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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