Bolu\'da 70 yaşındaki yaşlı adam dolandırıcının tuzağına düştü

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Bolu'da 70 yaşındaki yaşlı adam, kendini asker olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düştü. Eşinin ihbarıyla harekete geçen yunus polisleri yaşlı adamı bankada telefonla görüşürken buldu. Polisler gelene kadar bankadaki işlemlerini tamamlayan yaşlı adam, dolandırıcılara 5 bin TL kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yaşayan 70 yaşındaki İ.Y.'yi dün öğle saatlerinde bir şüpheli aradı ve kendisini "askerim" diye tanıttı. Yaşlı adamı "Adınız teröre karıştı" diyerek kandıran dolandırıcı, bunun karşılığında para istedi. Dolandırıcı, İ.Y.'ye bankada bulunan paranın tamamının alınmasını gerektiğini ve bu sayede olayı aydınlatacağı yalanını söyledi. Panik olan yaşlı adam ise bankaya gitmek üzere evinden çıktı. Durumu fark eden İ.Y.'nin eşi vakit kaybetmeden polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri harekete geçti. Polisler, yaşlı adamı defalarca telefonla aradı. Bir türlü yaşlı adama ulaşamayan ekipler, bankaların bulunduğu bölgeye geldi. Yunus ekipleri tarafından telefonla defalarca aranan İ.Y.'nin hattı bir türlü düşmedi. Yunus ekipleri çevredeki diğer bankalarda da soruşturma yaptı.

Telefonla görüşürken bulundu

Ekipler tarafından İ.Y. banka önünde telefonla görüşürken bulundu. Polis ekiplerinin devreye girdiği esnada bankadaki işlemleri tamamlayan 70 yaşındaki İ.Y., 5 bin TL dolandırıldı. Yaşlı adam, bölgeye çağırılan başka bir ekip tarafından emniyete götürüldü.

Dolandırıcılık olayına ilişkin inceleme başlatıldı. - BOLU