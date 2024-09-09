Bolu'da Düşme Faciası: 84 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bolu'da Düşme Faciası: 84 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bolu\'da Düşme Faciası: 84 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde abdest almak için banyoya giren 84 yaşındaki bir adam, dengesini kaybederek yere düştü ve hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

09.09.2024 22:35
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Bolu'da abdest almak için girdiği banyoda dengesini kaybederek yere düşen 84 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Yeniceşeyhler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 84 yaşındaki Lütfi İkinci akşam namazı öncesinde abdest almak için banyoya girdi. Banyoda kapıyı kilitleyen İkinci, abdest alacağı esnada yere düştü. Banyodan gelen düşme sesini duyan yaşlı adamın eşi kapıyı açmak istedi. Kapıyı açamayan kadın, komşularından yardım istedi. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kapının açılmasıyla içeri girdiklerinde yerde hareketsiz yatan Lütfi İkinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan İkinci'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Düşme Faciası: 84 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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