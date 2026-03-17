Bolu'da Alkollü Restorana Silahlı Saldırı - Son Dakika
Bolu'da Alkollü Restorana Silahlı Saldırı

17.03.2026 18:12
Ramazan'da kapalı restorana motosikletle gelen 2 kişi, silahlı saldırı düzenleyip kaçtı.

Bolu'da, Ramazan ayı nedeniyle kapalı olan alkollü bir restorana motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi, işletmeye silahlı saldırı düzenledi. Olay yerinde 7 adet boş kovan bulunurken, polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Kılıçarslan Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle restoranın önüne gelen kimliği belirsiz 2 şüpheli, bir süre bekledikten sonra, Ramazan ayı dolayısıyla kapalı olan iş yerine tabancayla peş peşe ateş açtı. Şüpheliler motosikletle hızla olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin camlarının kırıldığı olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, 7 adet boş mermi kovanı tespit etti.

Polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bolu, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
Trump: İsrail’in İran’a karşı nükleer silah kullanmaz Trump: İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanmaz
Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi

18:07
Jhon Duran’a büyük şok: Sahipsiz kaldı
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:15
ABD’de “İran“ istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
ABD'de "İran" istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
