Bolu\'da korkutan anız yangını: Ormana sıçramadan söndürüldü

Bolu'nun Aşağıkuldan köyü mevkiinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aşağıkuldan köyü mevkiinde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevleri ve yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, hemen yanı başındaki ormanlık alana sirayet etmeden kontrol altına alındı. Faciadan dönülen olayda, bölgede kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirildi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri, bölgedeki güvenliğin sağlanması ve gerekli tutanakların tutulması için olay yerini jandarma ekiplerine teslim ederek merkeze dönüş yaptı.

Meydana gelen yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - BOLU