Bolu'da Araç Devrildi, 3 Yaralı

25.05.2026 15:51
Bolu'nun Mengen ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu anne ve 2 çocuk yaralandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, Bolu-Mengen yolu Gökçesu beldesi istikameti Maden Ocakları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökçesu istikametine seyir halinde olan Hülya G. idaresindeki 43 U 6673 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole aşarak dere yatağına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Hülya G. ile araçta bulunan 10 ve 15 yaşlarındaki 2 çocuğu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve çocukları, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

