Bolu'da atıl samanların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bolu'da atıl samanların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Bolu\'da atıl samanların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Yukarı Soku Mahallesi'nde çiftçilerin yol kenarına attığı çürümüş samanlar nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, kısa sürede alevlenen samanların dumanıyla çevreyi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak samanları söndürdü.

18.05.2024 13:38
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Bolu'da Yukarı Soku Mahallesi'nde atıl samanların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Yukarı Soku Mahallesi'nde bulunan bir tarlanın başında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar, çürümüş samanlarını tarlaların bulunduğu yol kenarına attı. Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle samanların bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede alevlenen samanların dumanı etrafı sardı. Vatandaşların yangını fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri tarafından alev alev yanan atıl haldeki samanlar söndürüldü. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da atıl samanların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da atıl samanların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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