Bolu'da Bıçaklı Gasp: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bolu'da Bıçaklı Gasp: Şüpheli Yakalandı

Bolu\'da Bıçaklı Gasp: Şüpheli Yakalandı

Bolu'da bir markette kasiyeri bıçakla tehdit eden şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

05.10.2024 17:53
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Bolu'da bir marketin kasiyerini bıçakla tehdit ederek, kasadaki bir miktar parayı gasp eden şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren I.D. (20), bir süre markette dolaştı. I.D. markette görev yapan kasiyeri yanında bulunan bıçakla tehditler savurarak, kasadan para istedi. Bir miktar parayı alan I.D. marketten çıkarak uzaklaştı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından şahsın kimliğini tespit etti. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra şüpheli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

"Zengin çalarken alkışlayın, gariban çalarken suçlayın"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan I.D. adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri tarafından mahkemeye götürülen I.D., çekim yapan basın mensuplarına, "Zengin çalarken alkışlayın, gariban çalarken suçlayın" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Bıçaklı Gasp: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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