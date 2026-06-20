Boş arazideki atık samanlar alev aldı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde boş arazide atık samanların tutuşması ile çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Dörtdivan merkeze bağlı Gücükler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide bulunan atık samanların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek, alevlerin çevreye yayılmasını önledi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU