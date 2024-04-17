Bolu'da çıkan yangında 2 bin saman balyası küle döndü - Son Dakika
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Bolu'da çıkan yangında 2 bin saman balyası küle döndü

Bolu\'da çıkan yangında 2 bin saman balyası küle döndü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında ahır, fırın evi ve 2 samanlıkta bulunan toplamda 2 bin adet saman balyası yanarak küle döndü. Yangında bir traktör, 16 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan kurtarıldı. Yeni doğan oğlağının öldüğünü sanan Hülya Deniz, alevlerin arasından kurtarılan oğlağı teslim alınca sevinç gözyaşları döktü.

17.04.2024 13:28
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Bolu'da çıkan yangında ahır, fırın evi ve 2 samanlıkta bulunan toplamda 2 bin adet saman balyası küle döndü. Yangında bir traktör, 16 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan kurtarıldı. Yeni doğan oğlağının öldüğünü sanan Hülya Deniz, alevlerin arasından kurtarılan oğlağı teslim alınca sevinç gözyaşları döktü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Mustafa Denizli'ye ait samanlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle samanlıkta yangın başladı. Samanlıkta çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Yangının alevleri hemen bitişiğinde bulunan ahır, fırın evi ve diğer samanlığa sıçradı. Alevlerin giderek büyüdüğü yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Ekipler tarafından yangın daha fazla etrafa yayılmadan kontrol altına alındı. Ahırda bulunan bir traktör, 16 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Öte yandan, yeni doğan oğlağına gözü gibi bakan Hülya Deniz, oğlağın öldüğünü sandı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Hülya Deniz, alevlerin arasından kurtarılan oğlağı teslim alınca sevinç gözyaşları döktü.

Yangın sebebiyle, ahır, fırın evi ve 2 samanlıkta bulunan toplamda 2 bin adet saman balyası küle döndü. - BOLU

Kaynak: İHA

Mudurnu, Bolu, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da çıkan yangında 2 bin saman balyası küle döndü - Son Dakika

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