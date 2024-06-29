Bolu'da çıkan yangında ev ve müştemilat küle döndü

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Bolu'nun Yelipelitçik köyü Yapraklı Yaylası'nda çıkan yangında müştemilatla ev yanarak küle döndü.

Yangın, Yenipelitçik köyü Yapraklı Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Ö.'ye ait yayla evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evin bitişiğinde bulunan müştemilata sıçradı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü. Ekipler tarafından söndürülen yangından geriye evin enkazı kaldı. - BOLU