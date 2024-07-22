Bolu'da Çocuklar Tarafından Çıkarılan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Bolu'da Çocuklar Tarafından Çıkarılan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Bolu'nun Karamanlı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı boş dairenin garaj kısmında oyun oynayan çocuklar tarafından çıkarılan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, alevlere teslim olan garajı kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

22.07.2024 14:52
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Bolu'da 3 katlı boş dairenin garaj kısmında oyun oynayan çocuklar tarafından yangın çıkarıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Karamanlı Mahallesi Mutlu Sokak'ta 3 katlı boş dairenin garaj kısmında meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynayan çocuklar tarafından garajda yangın çıkardı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere teslim olan garajı söndürdü.

Çocukların garajda oyun oynadıklarını ifade eden Halil Şengüleç, "Bu mahallenin çocukları garajda oyun oynuyor. Biz bu durumdan rahatsızız. Evimin mutfak kısmından dumanları fark ederek ihbarda bulundum. Geçen seferde çocukları ateş yakarken yakalamıştık" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Çocuklar Tarafından Çıkarılan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Çocuklar Tarafından Çıkarılan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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