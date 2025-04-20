Bolu'da Depo Yangını: 500 Bin Lira Zarar

Depoda çıkan yangın 500 bin liradan fazla zarara yol açtı

BOLU - Bolu'da depo ve samanlıkta çıkan yangında bin adet saman balyası, sulama tesisatları, su tankeri ve 800 adet sulama borusu kül oldu. Yangın, çevre köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, akşamüzeri Mudurnu ilçesi Pelitözü köyü Yukarı Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Yılmaz'a ait samanlık ve tarım ekipmanlarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler samanlığa ve içindeki ekipmanlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında yaklaşık bin adet saman balyası, 800 adet sulama borusu, sulama tabancaları, su tankeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan alevlerin hemen yanındaki tohum ekme makineleri köylülerin çabasıyla alevlerden kurtarıldı. Olay sonrası konuşan Ekrem Yılmaz, "Zahiyat çok. Çok malzeme yandı" diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Yangın sebebiyle yaşanan zararın 500 bin liradan fazla olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.