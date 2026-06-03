Bolu\'da Devrilen Tırın Sürücüsü Sağ Kurtuldu

Bolu'da kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Mudurnu-Akyazı karayolu Çamyurdu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DYD 401 plakalı tır, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, devrilen tırın sürücüsünün sağlık durumunu kontrol etti. Kazada sürücünün yaralanmadığı öğrenildi. Ekipler, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlattı. - BOLU