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Bolu'da ekmek fırınları ve işletmelere denetim - Son Dakika
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Bolu'da ekmek fırınları ve işletmelere denetim

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bulunan ekmek fırınları ve ekmek satışı yapan işletmeleri denetledi. Denetimlerde, fiyat tarifeleri ve fiyat etiketleri incelenerek haksız fiyat artışı kontrol edildi.

Bolu\'da ekmek fırınları ve işletmelere denetim
20.12.2023 - 15:10,
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Bolu'da faaliyet gösteren ekmek fırınlarına ve ekmek satışı yapan işletmelere denetim yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından '6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Haksız Fiyat Artışı Yönetmeliği' çerçevesinde şehir merkezinde denetimler yapıldı. Kent merkezinde faaliyet gösteren ekmek fırınları ve ekmek satışı yapan işletmeler tek tek denetlendi. Denetimlerde, satışa sunulan ekmeğin fiyat tarifeleri ve fiyat etiketleri ile haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi. - BOLU

Kaynak: İHA
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Bolu, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da ekmek fırınları ve işletmelere denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da ekmek fırınları ve işletmelere denetim - Son Dakika
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