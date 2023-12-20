Bolu\'da ekmek fırınları ve işletmelere denetim

Bolu'da faaliyet gösteren ekmek fırınlarına ve ekmek satışı yapan işletmelere denetim yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından '6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Haksız Fiyat Artışı Yönetmeliği' çerçevesinde şehir merkezinde denetimler yapıldı. Kent merkezinde faaliyet gösteren ekmek fırınları ve ekmek satışı yapan işletmeler tek tek denetlendi. Denetimlerde, satışa sunulan ekmeğin fiyat tarifeleri ve fiyat etiketleri ile haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi. - BOLU