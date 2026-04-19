Bolu\'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da 2 katlı bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Aşağısoku Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir evin bacasından alevler yükseldi. Durumu fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürülürken, itfaiye ekipleri ev içerisinde de kontrollerini gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BOLU