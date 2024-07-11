Bolu'da Gaz Pedalı Takılı Kalan Otomobil Kazaya Neden Oldu

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Bolu'da seyir halindeyken gaz pedalı takılı kalan bir otomobil, karşısındaki binanın garajına girdi. Kapıyı kıran otomobil, park halindeki araçla çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Tabaklar Mahallesi Uygur Sokak ile Vaysal Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyreden Rukiye Ç. yönetimindeki 14 ACB 091 plakalı araç gaz pedalının takılı kalması neticesinde kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşısında bulunan binanın garajına girdi. Garaj kapısını kıran otomobil garajda bulunan park halindeki araca çarptı. Garajda park halinde duran 14 AV 936 plakalı araca çarparak durabilen kadın sürücü araç içerisinde şok geçirdi. Çarpma sesiyle olay yerine gelen vatandaşlar kadın sürücüyü sakinleştirerek araçtan çıkardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından şok geçiren kadın sürücü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. - BOLU