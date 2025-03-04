Bolu\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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Bolu'da son bir haftada gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında, yakalanan 7 yabancı uyruklu vatandaş hakkında sınır edilmek üzere işlem başlatıldı.

Bolu Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında kent genelinde yürüttüğü 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıslara yönelik mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 7 yabancı uyruklu vatandaş gözaltına alındı. 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 7 göçmen vatandaş hakkında sınır edilmek üzere işlem başlatıldı. - BOLU