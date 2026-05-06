Bolu'da Hatalı Sollama Yapan Sürücü, Kask Kamerası ile Aşikar Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Hatalı Sollama Yapan Sürücü, Kask Kamerası ile Aşikar Oldu

Bolu\'da Hatalı Sollama Yapan Sürücü, Kask Kamerası ile Aşikar Oldu
06.05.2026 02:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobil sürücüsü, motosikletliye çarpma tehlikesi yarattıktan sonra hatasını kabul etti.

Bolu'da aniden yola çıkarak motosikletliyi tehlikeye atan ve ardından "Hatalı sollama yaptın" diyerek polise şikayette bulunan otomobil sürücüsünün haksız olduğu, kask kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Görüntüleri izleyen sürücü hatasını kabul etmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nden Valilik istikametine seyreden Serhan Korul idaresindeki motosiklet, bağlantı yolundan ana yola kontrolsüz çıkan otomobil ile çarpışmaktan son anda manevra yaparak kurtuldu. Olayın ardından Korul'un tepki gösterdiği otomobil sürücüsü, "Hatalı sollama yaptın" diyerek karşılık verdi. Kısa süreli tartışma sonrası yollarına devam eden taraflardan otomobil sürücüsü, Valilik kavşağında görevli trafik polislerinin yanına giderek motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan motosiklet sürücüsü Korul, seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerasının görüntülerini ekiplere izletti. Görüntülerin incelenmesi sonucu motosikletlinin kurallara uygun seyrettiği, otomobilin ise yola kontrolsüz çıktığı belirlendi. Kamera kayıtlarını izledikten sonra hatasını anlayan otomobil sürücüsü durumu kabul etti. Harhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

Öte yandan, kaza tehlikesinin yaşandığı anlar ile sonrasında polis noktasında yaşananlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - BOLU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Hatalı Sollama Yapan Sürücü, Kask Kamerası ile Aşikar Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:18:47. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Hatalı Sollama Yapan Sürücü, Kask Kamerası ile Aşikar Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.