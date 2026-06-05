Bolu'da Hırsız Çiçekleri Çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Hırsız Çiçekleri Çaldı

Bolu\'da Hırsız Çiçekleri Çaldı
05.06.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki bir mantı dükkanının önünde yeni dikilen çiçekler, gece motosikletle çalındı.

Bolu'da mantı dükkanının önüne yeni dikilen çiçekler, gece saatlerinde motosikletle gelen kimliği belirsiz şahıs tarafından sökülerek çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken işletmeci, "Umutla büyümesini bekliyordum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren mantı dükkanının önüne gece saatlerinde motosikletle kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli geldi. Motosikletinden inerek çevreyi kontrol eden şahıs, daha sonra iş yerinin önündeki saksılara yöneldi. Şüpheli, işletmeci Fatma Aydın tarafından sadece bir gün önce dikildiği öğrenilen çiçekleri saniyeler içinde sökerek aldı. Çiçeklerle birlikte motosikletine binen şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı.

"Kameralardan baktığımda hunharca yolunduğunu gördüm"

Sabah dükkanını açmaya geldiğinde saksılardaki çiçeklerin yerinde olmadığını ve sadece köklerinin kaldığını fark eden işletmeci Fatma Aydın, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlık olayını gördü. Aydın, "Çiçekleri bir gün önce dikmiştim. Ertesi sabah geldiğimde çiçek yolunmuş ve kökleri kalakalmış. Kameralardan baktığımda hunharca yolunduğunu gördüm. Çok üzüldüm, bir emek sarf etmiştim. Umutla büyümesini bekliyordum. Üzüldüm ve ne yapacağımı bilemedim" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Hırsız Çiçekleri Çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
İstanbul’da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı İstanbul'da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı
Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti’den itiraz Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

11:23
Aziz Yıldırım’dan 25 milyon euroluk yıldız
Aziz Yıldırım'dan 25 milyon euroluk yıldız
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:00
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
10:47
Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 11:30:50. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Hırsız Çiçekleri Çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.