Bolu'da Husumetlisinin Üzerinden Geçerek Ölümüne Sebep Olan Sanığa 16 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Bolu'da Husumetlisinin Üzerinden Geçerek Ölümüne Sebep Olan Sanığa 16 Yıl Hapis Cezası

Bolu\'da Husumetlisinin Üzerinden Geçerek Ölümüne Sebep Olan Sanığa 16 Yıl Hapis Cezası

Bolu'da yaşanan olayda, İsmail Çetin'in husumetlisinin otomobiliyle üzerinden geçerek ölümüne sebep olan İrfan Başkalaycı'ya mahkeme heyeti haksız tahrik indirimi uygulayarak 16 yıl hapis cezası verdi. Olayın kökeni ise köy kooperatifindeki hesaplar sebebiyle yaşanan gerginlik ve tartışmalara dayanıyor.

30.04.2024 11:08
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Bolu'da husumetlisinin otomobil ile üzerinden geçerek ölümüne sebep olan sanığa, mahkeme heyeti haksız tahrik indirimi uygulayarak 16 yıl hapis cezası verdi.

Sultan köyünde 21 Ağustos'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre İsmail Çetin (62), köy kooperatifi nedeniyle aralarında husumet bulunan İrfan Başkalaycı'nın aracının önünü kesti. Otomobilinden inen Çetin, elindeki bıçağı İrfan Başkalaycı'ya savurarak tehdit etti. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Başkalaycı, otomobiline binip gaza basarak Çetin'in üzerinden geçti. İsmail Çetin, 3 yaşındaki torununun gözü önünde olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İrfan B. ise tutuklandı.

Öte yandan, İrfan Başkalaycı'nın oğlunun başkan olduğu köy kooperatifinde İsmail Çetin'in denetçi olarak görev yaptığı, kooperatifteki hesaplar sebebiyle olaydan yaklaşık 6 ay önce iki aile arasında gerginlik başladığı ve zaman zaman tartıştıkları öğrenildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan İrfan Başkalaycı, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada son savunmasını yapan Başkalaycı, "Yüksek tansiyon, şeker ve kalp hastasıyım. Bana bıçakla yaklaşınca çok korktum. Tir tir titriyordum ne yaptığımı biliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, İrfan Başkalaycı'ya haksız tahrik indirimi uygulayarak 16 yıl hapis cezası verdi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Husumetlisinin Üzerinden Geçerek Ölümüne Sebep Olan Sanığa 16 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Husumetlisinin Üzerinden Geçerek Ölümüne Sebep Olan Sanığa 16 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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