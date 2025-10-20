Bolu'da İşgaliye ve Kirliliğe Geçit Yok - Son Dakika
Bolu'da İşgaliye ve Kirliliğe Geçit Yok

Bolu'da İşgaliye ve Kirliliğe Geçit Yok
20.10.2025 11:35  Güncelleme: 11:39
Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kaldırım işgali ve kirlilik yaratan işletmelere ceza keserek denetim gerçekleştirdi. Ekipler, yaya yollarını işgal eden motosikletleri de kaldırdı.

Bolu'da kaldırım işgal eden ve dükkanın önünü kirleten işletmelere zabıta ekipleri göz açtırmadı. Kirlilik ve işgaliyeye neden olan dükkanlara cezai işlem uygulandı.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ile birlikte İzzet Baysal Caddesi'nde işgaliyeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yaya yoluna masa kuran, cadde üzerine motosiklet park eden ve dükkanının önünü pisleten işletmelere cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri tarafından park halindeki motosikletlerde işgal ettikleri yaya yollarından kaldırıldı. Ekiplerin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Bolu Belediyesi, Yerel Haberler, Motosiklet, Politika, Belediye, 3-sayfa, Zabıta, Çevre, Yaşam, bolu

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da İşgaliye ve Kirliliğe Geçit Yok - Son Dakika

Bolu'da İşgaliye ve Kirliliğe Geçit Yok
