Bolu\'da İşgaliye ve Kirliliğe Geçit Yok

Bolu'da kaldırım işgal eden ve dükkanın önünü kirleten işletmelere zabıta ekipleri göz açtırmadı. Kirlilik ve işgaliyeye neden olan dükkanlara cezai işlem uygulandı.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ile birlikte İzzet Baysal Caddesi'nde işgaliyeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yaya yoluna masa kuran, cadde üzerine motosiklet park eden ve dükkanının önünü pisleten işletmelere cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri tarafından park halindeki motosikletlerde işgal ettikleri yaya yollarından kaldırıldı. Ekiplerin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - BOLU