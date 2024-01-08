Bolu\'da İşyerlerinde Tarife-Fiyat Listesi Denetimi

Bolu'da lokanta, restoran, kafe gibi işyerlerinde tarife-fiyat listesi denetimi yapıldı. Kurallara uymayan işletmelere ise 2 bin 172 lira idari para cezası uygulandı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren restoran, lokanta, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunulan işyerlerinde, giriş kapısının önüne, hizmet sunulan masaların üstüne tarife, fiyat listesi konması zorunluğunun ardından Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, başta AVM'ler olmak üzere, Bolu'daki tüm lokanta, restoran, kafe, pastane gibi işletmelerde denetim yaptı.

Ekipler tarafından yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerin giriş kapılarında ve masalarında görünür şekilde fiyat tarifeleri ile fiyat listelerinin olup-olmadığı incelendi. Kurallara uymayan işletmelere ise 2 bin 172 lira idari para cezası uygulandı. - BOLU