 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu'da İşyerlerinde Tarife-Fiyat Listesi Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da İşyerlerinde Tarife-Fiyat Listesi Denetimi

Bolu'da lokanta, restoran, kafe gibi işyerlerinde tarife-fiyat listesi denetimi yapıldı. Kurallara uymayan işletmelere ise 2 bin 172 lira idari para cezası uygulandı.

Bolu\'da İşyerlerinde Tarife-Fiyat Listesi Denetimi
08.01.2024 - 12:57,
Abone Ol

Bolu'da lokanta, restoran, kafe gibi işyerlerinde tarife-fiyat listesi denetimi yapıldı. Kurallara uymayan işletmelere ise 2 bin 172 lira idari para cezası uygulandı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren restoran, lokanta, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunulan işyerlerinde, giriş kapısının önüne, hizmet sunulan masaların üstüne tarife, fiyat listesi konması zorunluğunun ardından Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, başta AVM'ler olmak üzere, Bolu'daki tüm lokanta, restoran, kafe, pastane gibi işletmelerde denetim yaptı.

Ekipler tarafından yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerin giriş kapılarında ve masalarında görünür şekilde fiyat tarifeleri ile fiyat listelerinin olup-olmadığı incelendi. Kurallara uymayan işletmelere ise 2 bin 172 lira idari para cezası uygulandı. - BOLU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bolu, Yerel Haberler, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da İşyerlerinde Tarife-Fiyat Listesi Denetimi - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09
5 ilde 'Barbie-Es' fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon

Son Dakika
14:21 Fatih Terim, Panathinaikos ile 2'de 2 yaparak liderliğe yükseldi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:29:40. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da İşyerlerinde Tarife-Fiyat Listesi Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement