Bolu'da Kalorifer Kazanından Çıkan Yangın 3 Katlı Eve, Ahıra ve Samanlığa Sıçradı - Son Dakika
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Bolu'da Kalorifer Kazanından Çıkan Yangın 3 Katlı Eve, Ahıra ve Samanlığa Sıçradı

Bolu\'da Kalorifer Kazanından Çıkan Yangın 3 Katlı Eve, Ahıra ve Samanlığa Sıçradı

Bolu'nun Alıçören köyünde Rıdvan Özcan'a ait 3 katlı evin yanında bulunan kalorifer kazanında çıkan yangın, hızla yayılarak ahır ve samanlığa sıçradı. Yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır ve samanlık küle döndü. Evde ise büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

15.03.2024 13:26
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Bolu'da kalorifer kazanında çıkan yangın 3 katlı eve, ahıra ve samanlığa sıçradı. 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu yangında ahır ve samanlık küle döndü, evde ise büyük çapta hasar oluştu.

Çaydurt mevkisinde bulunan Alıçören köyünde Rıdvan Özcan'a ait 3 katlı evin yanında bulunan kalorifer kazanında yangın çıktı. Kalorifer kazanından yükselen alevler eve, ahıra ve samanlığa sıçradı. Evde bulunanlar korkuyla dışarıya çıktı, yangını görenler ise Özcan ailesinin yardımına koştu. Yangın sebebiyle 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Telef olan hayvanlar vatandaşlar tarafından ahırdan çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın sebebiyle samanlık ve ahır küle döndü, 3 katlı evde ise büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Kalorifer Kazanından Çıkan Yangın 3 Katlı Eve, Ahıra ve Samanlığa Sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Kalorifer Kazanından Çıkan Yangın 3 Katlı Eve, Ahıra ve Samanlığa Sıçradı - Son Dakika
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