Bolu'da Kamyon-Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
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Bolu'da Kamyon-Otomobil Çarpıştı

Bolu\'da Kamyon-Otomobil Çarpıştı
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D-100'de kamyon ile otomobil çarpıştı, maddi hasar oluştu. Trafik yoğunluğu yaşandı.

D-100 kara yolunun Bolu geçişinde aynı yönde ilerleyen kamyonla otomobil çarpıştı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 kara yolunun Aşağısoku Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul yönüne giden İ.Ç. yönetimindeki 14 AAZ 038 plakalı kamyon ile aynı yönde seyreden A.Y. idaresindeki 41 EY 651 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin araçları yol kenarına kaldırmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Otomobil, Trafik, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Kamyon-Otomobil Çarpıştı - Son Dakika

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